

Глава МИД Грузии продолжает утверждать, что страна движется в Евросоюз

09.07.2024 19:22





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили прокомментировал заявление посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского о том, что лидеры Евросоюза решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировали перевести для министерства обороны Грузии.



«Грузии необходимо еще больше укрепить свой оборонный потенциал, чтобы мы могли лучше справляться с этими угрозами, поэтому мы надеемся, что подобные решения очень скоро вернутся на прежний уровень, и продолжим сотрудничать с Евросоюзом в этом направлении. Я думаю, что в целом сотрудничество между Грузией и Европейским союзом основано на соглашении об ассоциации. У всех нас есть свои обязательства. Мы выполняем эти обязательства последовательно, логично, и я бы не стал использовать ту очень резкую оценку, которую дал посол ЕС. Я думаю, что это решения, принятые на микроуровне, которые никоим образом не помешают стремлению Грузии к европейской интеграции.



Грузия не остановила ни одного процесса. Грузия последовательно продолжает программу реформ. Грузия последовательно выполняет свои обязательства перед Европейским союзом, что, безусловно, приведет нас к нашей главной цели – полноправному членству в Европейском союзе. Если есть сложности с началом переговоров, могу напомнить, что у нас тоже были трудности с получением статуса кандидата, хотя мы сделали все, чтобы страна получила статус. Я испытываю аналогичный оптимизм в отношении того, что мы очень скоро начнем переговоры. Переговоры – это очень долгий, очень трудный процесс, однако мы готовы необратимо вести Грузию по пути европейской интеграции», – заявил Илья Дарчиашвили.







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