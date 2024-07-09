

GRECO призывает усилить надзор и подотчетность в отношении высокопоставленных чиновников и полицейских

09.07.2024 20:06





9 июля антикоррупционный орган Совета Европы – «Группа государств против коррупции» (GRECO) опубликовал свой пятый оценочный доклад по Грузии, в котором призывает к усилению надзора и подотчетности в отношении высокопоставленных чиновников и сотрудников полиции.



Группа государств против коррупции (GRECO) – это орган Совета Европы, целью которого является улучшение потенциала своих членов в борьбе с коррупцией путем мониторинга соблюдения ими антикоррупционных стандартов. GRECO помогает государствам выявить пробелы в их национальной антикоррупционной политике, помогая реализовать необходимые законодательные, институциональные и практические реформы.



Антикоррупционному бюро не хватает независимости



В докладе положительно оценивается поправка к Закону Грузии «О борьбе с коррупцией», результатом которой стало создание в 2023 году Антикоррупционного бюро. Однако, согласно докладу, были выявлены некоторые опасности во вновь созданной системе и выражена обеспокоенность по поводу независимости нового органа. «Таким образом, необходимо пересмотреть правовую базу Антикоррупционного бюро, повысить его функциональную независимость и обеспечить его соответствующими финансовыми и человеческими ресурсами для эффективной деятельности», – говорится в докладе.



Коррупция среди высокопоставленных чиновников не проверяется



В докладе говорится, что «конкретной стратегии» по предотвращению коррупции и обеспечению добросовестности в отношении высших руководителей не существует, при этом добавлено, что с 2020 года не разрабатывалось никакой новой национальной антикоррупционной стратегии и плана действий. В числе лиц, выполняющих высшие исполнительные функции, в докладе перечислены премьер-министр, министры и заместители министров, советники премьер-министра и министров, а также глава Администрации правительства, его заместители и парламентский секретарь правительства.



Поэтому, чтобы предотвратить коррупцию в исполнительной власти, GRECO призывает принять конкретную антикоррупционную политику. Это также требует разработки Кодекса поведения для старших должностных лиц и четких указаний по вопросам конфликтов интересов и других вопросов добросовестности. Кроме того, в докладе также подчеркивается недостаток проверки добросовестности в процедурах назначения на должности высшей исполнительной власти. В докладе также обращается внимание на необходимость использования риск-ориентированного подхода в процессе отбора деклараций об активах и финансовых интересах.



GRECO рекомендует повысить прозрачность процесса назначения правительственных советников и призывает к ужесточению правил в отношении подарков и других благ.



Кроме того, в докладе отмечается, что власти должны обеспечить независимость и эффективность уголовных расследований и преследования высокопоставленных чиновников, подозреваемых в преступлениях, связанных с коррупцией. В докладе также подчеркивается необходимость своевременного доступа к информации.



Обеспечение обязательного тренинга добросовестности для сотрудников полиции



Что касается правоохранителей, в докладе основное внимание уделяется Патрульной полиции, Центральной криминальной полиции и Пограничной полиции, и отмечается, что есть возможности для улучшения предотвращения коррупции. «Несмотря на то, что в Грузии идет процесс создания новых механизмов управления рисками, которые будут распространяться и на правоохранительные органы, в настоящее время не существует ни специальной активной антикоррупционной стратегии полиции, ни комплексной картины коррупционных рисков. Кроме того, не оценивались риски в конкретных правоохранительных органах», – говорится в докладе.



GRECO заявляет, что необходимы дополнительные меры для регулярной проверки биографических данных/соответствия должности на протяжении всей карьеры полицейского, а также для более частой проверки тех, кто имеет доступ к конфиденциальной информации при исполнении своих служебных обязанностей. «Необходимо также обеспечить обязательное обучение сотрудников полиции добросовестности на протяжении всей их карьеры, а полицейский Кодекс этики следует обновить и наполнить соответствующим количеством рекомендаций по поведению сотрудников полиции в повседневной практике», – говорится в докладе.



Согласно документу, «полиции обязательно следует принять и реализовать меры по защите обличителей».



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