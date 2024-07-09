

«Лело» не вошла в объединение партий «Ахали», «Дроа» и «Гирчи – больше свободы»

09.07.2024 20:34





Три оппозиционные партии («Ахали», «Дроа» и «Гирчи – больше свободы») объявили о своем объединении 9 июля, в переговорах с ними участвовала партия «Лело», которая не вошла в оппозиционный альянс.



Депутат Саломе Самадашвили от партии «Лело» пояснила, почему не удалось достичь соглашения.



«Прежде всего, мы выражаем свое уважение всем оппозиционным партиям, которые борются против российского режима. В то же время мы видим, что поражение режима Иванишвили фактически требует разрушения созданного в стране биполярного политического поля.



Необходимо предлагать реальные новшества… Есть общие вопросы, которые очень важны на уровне принципов и есть некоторые разногласия по этому поводу, но наша дверь остается открытой для дальнейших консультаций. Мы разговаривали не только с людьми, которые сегодня объединились, но и с разными группами, социально активными гражданами и партиями, поэтому для нас важно найти формулу, которая предлагает обществу то, что оно ожидает — реальные новешства», — сказала депутат.



Какие именно вопросы партиям не удалось согласовать Самадашвили не уточнила.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





