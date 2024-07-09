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Георгий Рухадзе: Если «Грузинская мечта» сохранит власть после октябрьских выборов, изоляция продолжится
09.07.2024 20:47
Все должны поверить, что Запад не шутит и пересмотр политики в отношении Грузии начался, - заявил основатель «Центра стратегического анализа» Георгий Рухадзе, комментируя заявление посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, который отметил, что 30 миллионов евро, которые они планировали передать Министерству обороны Грузии, заморожены.
Как отметил Рухадзе, участвуя в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», если «Грузинская мечта» останется у власти после октябрьских выборов, «изоляция продолжится».
«Если «Грузинская мечта» сохранит власть после октябрьских выборов, изоляция продолжится. В конце концов, решать должен народ Грузии, он должен правильно видеть, что происходит, он должен понять, что это уже не шутка», - заявил Рухадзе.
Кроме того, он сказал о 75-м саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне и на котором присутствует министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
По словам Рухадзе, Грузия представлена на саммите НАТО на том же уровне, что и Армения и Азербайджан, что свидетельствует о том, что Грузия отдалилась от альянса.
«Как мы можем быть довольны, когда Грузия представлена на одном уровне с Арменией и Азербайджаном. Не следует забывать, что Грузия является государством-аспирантом НАТО. Сегодня, к сожалению, Грузия стоит рядом с теми странами, которые не имеют амбиций вступить в альянс. Это яркий пример того, что Грузия отдалилась от альянса», - заявил Рухадзе.
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