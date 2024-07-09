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Дарчиашвили: Удар по детской больнице в Киеве ужасает
09.07.2024 21:04
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили в социальной сети X реагирует на трагедию, произошедшую в результате разрушения детской больницы в Киеве 8 июля.
«Удар по детской больнице в Киеве ужасает. Агрессия и нападения на мирных жителей, особенно детей, недопустимы. Мы выражаем солидарность с украинским народом», - пишет Илья Дарчиашвили на своей странице в Х.
Напомним, что вчера российские силы нанесли ракетный удар по территории Украины, в том числе по Киеву, жертвами которого стали более 40 человек. Количество же пострадавших превышает 200. Среди поврежденной инфраструктуры – киевская детская больница, в которой погибли 2 человека, еще 32 получили ранения.
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