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Папуашвили и Дарчиашвили отреагировали на решение ЕС заморозить помощь Грузии


09.07.2024   22:39


Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили 9 июля отреагировали на предполагаемое решение ЕС заморозить 30 миллионов евро помощи Грузии из Европейского фонда мира.

«Мы должны помнить, что в 2014 году, когда ЕС не смог найти среди своих государствах-членов желающих участвовать в военной миссии в Центральноафриканской Республике (EUFOR RCA), Грузия (по решению властей «Грузинской мечты») отправив 150 солдат, спасли эту миссию Евросоюза от срыва», – написал Папуашвили в Facebook, – «В этой сложнейшей операции мы были единственной страной, не входящей в ЕС, и второй страной по объему военного контингента после Франции».

Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, который в настоящее время присутствует на Саммите НАТО в Вашингтоне, заявил, что «микрорешения такого типа нам непонятны, поскольку те вызовы с точки зрения безопасности, в том числе оккупация, никуда не делись». Он также отметил, что подобные решения не могут помешать европейским стремлениям Грузии.

В этом контексте Дарчиашвили заявил, что Грузии необходимо «еще больше» укреплять свою обороноспособность, и выразил надежду, что «такие решения очень скоро вернутся на прежний уровень». По его словам, сотрудничество между Грузией и Евросоюзом основано на Соглашении об ассоциации. «Мы все взяли на себя свои обязательства и последовательно… выполняем эти обязательства, и я не использовал очень резкую оценку, которую озвучил посол ЕС».


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