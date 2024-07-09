

АМЮГ: «Главная проблема судебной системы — корпоративизм»

09.07.2024 22:39





«Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) публикует очередной отчет о мониторинге деятельности Высшего совета юстиции и заявляет, что основной проблемой в судебной системе является корпоративизм.



Организация отмечает, что, несмотря на конституционные изменения и несколько волн реформ судебной системы, система правосудия по-прежнему сталкивается с системными проблемами. По мнению АМЮГ, если несколько лет назад главной проблемой был контроль над судебной системой со стороны правительства, то сегодня он переместился внутрь структуры, и главными контролирующими лицами стали влиятельные судьи:



Как указано в отчете организации, влиятельные судьи совместно с правительством «полностью адаптировали систему правосудия и основной орган — Высший совет юстиции, который, учитывая свои разнообразные функции, контролирует суд».



При этом отмечается, что в последние годы международные организации стали активно делать акцент на проблему корпоративизма. При этом Высший совет юстиции они упоминают как орган не завоевавший общественного доверия.



«Напротив, все законодательные изменения, разработанные за отчетный период, носили поверхностный характер и не способствовали решению реальных проблем в системе.



Подтверждением сложной ситуации, создавшейся в отношении суда, стало введение Госдепартаментом США личных ограничений на въезд в страну для членов влиятельной группы, действующих и бывших судей — Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Валериана Церцвадзе и Ираклия Шенгелия, в связи с их причастностью к крупной коррупции», — говорится в документе.



АМЮГ отмечает, что, к сожалению, правящая партия воспрепятствовала созданию в парламенте временной следственной комиссии, которая должна была изучать коррупцию и другие виды нарушений в судебной системе.



Лидер большинства Ираклий Кобахидзе назвал это «актом солидарности» по отношению к судьям.



В организации подчеркивают, что после двухлетней задержки парламент назначил членов Совета юстиции, не являющихся судьями:



«Учитывая их опыт работы и собеседования, не ожидалось, что вновь назначенные члены будут открыто говорить о проблемах в системе, и их вхождение в Совет не создало пространства для здоровой дискуссии. Вызывает сожаление, что в условиях полностью укомплектованного Совета юстиции вопросы рассматриваются без обсуждения и имеют единогласную поддержку присутствующих на заседании», — указано в отчете.



По мнению авторов документа, за отчетный период вновь стало ясно, что Совет использует имеющиеся в его распоряжении рычаги для усиления влиятельной группы и подавления инакомыслия.



Авторы документа отмечают, что в отчетный период продолжалась ротация влиятельных групп и близких к ним лиц на важные посты в системе. АМЮГ подчеркивает, что после того, как независимый инспектор Зура Азнаурашвили досрочно покинул свой пост, его заменил бывший член Совета, не являющийся судьей, Шота Кадагидзе. Кроме того, по данным организации, судья-член совета Дмитрий Гвритишвили заменил члена совета Бадри Шония в независимом совете Школы юстиции. В организации подчеркивают, что Дмитрий Гвритишвили уже занимал эту должность до того, как снова стал членом совета.



АМЮГ также отмечает, что широкие и разнообразные полномочия Совета остаются проблемой. Среди них его роль в выборе членов и председателя Независимого совета Школы юстиции.



В отчете указано, что за отчетный период Совет юстиции провел только одно дисциплинарное заседание. Авторы исследования полагают, что, несмотря на количество жалоб, большая часть которых связана с задержкой правосудия, Совет не предпринимает эффективных шагов для решения этой проблемы, что, по их оценке, является эффективным рычагом давления на отдельных судей в условия продления срока дисциплинарного производства.



Как пишет АМЮГ, крайне сложная ситуация наблюдается с точки зрения прозрачности судебной системы. В организации утверждают, что на восемь писем, отправленных за отчетный период, не было дано ответа, что существенно усложняет работу контролирующих организаций.



Кроме того, организация заявляет, что Совет не загружал протоколы ни одного заседания на свой сайт, а после 2 июня 2023 года не публиковал принятые решения, при этом дата и повестка дня заседаний не размещались на сайте в установленные законом сроки, они регулярно менялись/переносились или снимались с повестки дня.



Нетгазета

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