

Мэтью Миллер: И Евросоюз, и мы ясно сказали, что демократический откат Грузии будет иметь последствия

10.07.2024 10:18





Это решение Евросоюза, но и они, и мы ясно сказали, что у демократического отхода Грузии назад будут последствия, - заявил на брифинге пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.



«Конечно, это решение, принятое Евросоюзом, и они могут его более компетентно прокомментировать. Однако я знаю, что они ясно сказали, как и мы ясно дали понять, когда дело касается наших отношений с Грузией, что у демократического отката Грузии будут последствия», - сказал Миллер.



На вопрос журналиста об отношениях США с Грузией Миллер ответил, что в Вашингтоне «продолжается пересмотр» отношений с Тбилиси.



«Конечно, мы выступаем против любого преследования демократического несогласия, именно об этом мы так долго говорили. Когда принимался этот закон, мы выдвинули этот аргумент, что он будет использоваться для преследования легитимного демократического инакомыслия. Это прискорбный шаблон поведения правительства Грузии, и мы призываем это изменить», - заявил Миллер.



Напомним, что, по словам посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, Евросоюз заморозил 30 миллионов евро помощи, которую планировалось перевести из Европейского фонда мира (EPF). По словам Герчинского, в случае дальнейшего ухудшения ситуации рассматриваются и другие меры.





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