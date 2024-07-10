

Петер Фишер: Из-за курса правительства Грузии процесс вступления с Грузией был приостановлен

10.07.2024 10:19





«Грузия является кандидатом на членство в ЕС, но мы подошли к очень сложному моменту в этом процессе из-за курса правительства Грузии, процесс вступления с Грузией был приостановлен», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.



Как заявил Фишер перед открытием международной конференции «Расширение Евросоюза – геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран-кандидатов в Евросоюз», процесс вступления Грузии остановлен, что очень печально.



По словам посла, скорость и качество процесса вступления находятся в руках страны-кандидата.



«Сегодня у нас мероприятие, организованное немецким гражданским обществом, на котором мы обсуждаем вопрос расширения ЕС. Здесь находятся три депутата немецкого парламента, и это очень важная тема для Грузии. Грузия является кандидатом на членство в ЕС, но мы подошли к очень сложному моменту в этом процессе, в процессе вступления, как вы знаете, из-за курса правительства Грузии процесс вступления с Грузией был приостановлен. Процесс вступления Грузии остановлен, что сейчас является политикой Евросоюза. Это очень досадно. Нам нужно двигаться вперед как можно быстрее, мы хотим двигаться вперед, но скорость и качество процесса вступления находятся в руках страны-кандидата. Я буду говорить со стороны Германии и скажу, что мы также рассматриваем наши отношения с Грузией, у нас очень долгие и глубокие отношения. Вместе с США для Грузии мы являемся одним из крупнейших доноров сотрудничества развития. Мы решили на данный момент не брать на себя новые обязательства по Грузии. Поэтому Германия на данный момент не принимает новых финансовых обязательств по Грузии», — заявил Фишер.





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