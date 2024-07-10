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Консульство Казахстана будет открыто в Озургети


10.07.2024   10:42


Консульство Казахстана будет открыто в Озургети. Премьер-министр Грузии уже издал соответствующий указ.

Bm.ge сообщает, что до сих пор посольство и консульский отдел Республики Казахстан действовали в Тбилиси, также консульство Казахстана расположено в Батуми и Рустави.

А в мае этого года право на открытие консульства во главе с почетным консулом было предоставлено и в Телави.


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