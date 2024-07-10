

Консульство Казахстана будет открыто в Озургети

10.07.2024 10:42





Консульство Казахстана будет открыто в Озургети. Премьер-министр Грузии уже издал соответствующий указ.



Bm.ge сообщает, что до сих пор посольство и консульский отдел Республики Казахстан действовали в Тбилиси, также консульство Казахстана расположено в Батуми и Рустави.



А в мае этого года право на открытие консульства во главе с почетным консулом было предоставлено и в Телави.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





