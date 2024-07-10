

Госдеп назвал ложью заявление РФ о том, что США хотят сменить власть в Грузии

10.07.2024 11:09





Госдеп США назвал абсурдом и иронией заявление российской Службы внешней разведки о том, что Вашингтон хочет сменить правительство в Грузии. Пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллера на брифинге, попросили прокомментировать информацию, распространенную российскими СМИ 9 июля.



«Это полная ложь. Думаю, совершенно очевидно, что это полная ложь», — ответил Миллер.



По словам представителя Госдепартамента, это не первый раз, когда со стороны России звучат столь ложные и абсурдные обвинения во вмешательстве Соединённых Штатов Америки в дела Грузии и других стран мира.



Мэтью Миллер назвал иронией ситуацию, когда Россия, незаконно оккупировавшая 20 процентов территории Грузии, выдвигает абсурдные обвинения в адрес другой страны.



Напомним, 9 июля подконтрольные Кремлю СМИ опубликовали полученную от пресс-бюро Службы внешней разведки России информацию о «решимости Вашингтона добиться смены правительства в результате запланированных на октябрь парламентских выборов». Кроме того говорилось, что «в администрации Джо Байдена уже развернута масштабная информационная кампания против правящей партии», дискредитирующая «Грузинскую мечту».





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