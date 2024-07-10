

Грузия была и остается ближайшей и ценной опорой НАТО - Виктор Долидзе

10.07.2024 12:39





«Грузия находится на высоком уровне в повестке саммитов и, конечно, мы не упустили эту возможность, министр иностранных дел Грузии имел возможность встретиться со своими коллегами, министрами, а также представителями высшего уровня международной службы НАТО», — заявил посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.



По словам Долидзе, Грузия была и остается ближайшей и ценной опорой НАТО.



«Вчера у нас была встреча со специальным представителем НАТО в нашем регионе Хавьером Коломиной, где мы говорили обо всех темах, в том числе о повышении нашего оборонного потенциала, использовании этой возможность, развитии т.н. SNGP (пакета, адаптированного к потребностям) Грузии, который представляет собой программу, специально разработанную для Грузии. Мы также говорили о политическом контексте и обсуждали различные темы с точки зрения нашего будущего членства. Грузия была и остается фундаментальной, ближайшей и наиболее ценной опорой НАТО как в регионе, так и с евроатлантической точки зрения. И члены НАТО, и грузины это прекрасно знают. Этот процесс будет продолжаться и в будущем. В целом на таких встречах, как формально, так и неформально, министру предоставляется возможность поговорить с коллегами. Сегодня, как вы знаете, госсекретарь Блинкен проводит большой, масштабный ужин, на который будут приглашены практически все члены регионального партнерства, будь то Восток, Юг или кто-то еще. При этом у него будет возможность поговорить со своими коллегами о глобальных угрозах, а также спланировать дальнейшие шаги в плане как многостороннего, так и двустороннего сотрудничества», — заявил Долидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





