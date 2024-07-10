

Теона Акубардия: заявления «Мечты» о том, что они достойно идут в ЕС — ложь

10.07.2024 12:44





«Правительство Грузии пытается сохранить свою власть при поддержке Кремля», — говорит независимый депутат Теона Акубардия. Так оппозиционный парламентарий комментирует заявления представителей ЕС о заморозке финансирования и приостановке интеграции Грузии в Евросоюз.



«Когда в 2030 году Евросоюз расширится и у Грузии появится возможность войти в открытые двери, важно обсудить возможности страны-кандидата и реформы, необходимые для вступления Грузии в Евросоюз, в этой ситуации «Грузинская мечта» закрывает дверь для вступления Грузии в ЕС».



Депутат также комментирует решение Германии пересмотреть отношения с Грузией:



«Пропаганда «Грузинской мечты» о том, что они достойно идут в Европейский Союз, является ложью по отношению к грузинскому народу. Германия, я уверена, продолжит поддерживать грузинский народ на пути в ЕС после того, как путем выборов произойдет смена правительства…



Когда правительственные чиновники называют сокращение финансирования армии или отмену военных учений недоразумением, это лишь подчеркивает тот факт, что они пытаются преуменьшить любую опасную информацию ради пропаганды. Это своего рода дезинформационная тактика противопоставления правды лжи, но результаты всего этого мы видим уже когда нам заявляют, что прямые контакты будут сокращены.



Наша главная задача – предоставить правильную информацию той части населения, которую правительство пытается обмануть.



Правительство пытается сохранить власть при поддержке Кремля и обвиняет Евросоюз», — заявила Теона Акубардия.



SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





