

Хазарадзе: 26 октября грузинский народ должен победить российскую политику в Грузии

10.07.2024 12:58





«26 октября грузинский народ должен победить российскую политику в Грузии, наше место в Европе», — пишет на своей странице в Facebook лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.



Как пишет Хазарадзе, победа грузинского народа близка.



«1. Отмена военных учений с американцами;

2. Приостановление финансовой поддержки ЕС нашей армии;

3. Заявление Посла ЕС относительно приостановки вступления Грузии в Европейский союз;

4. Решение Германии больше не финансировать проекты в Грузии.



Это новости последних трёх дней… У кого-нибудь ещё остались вопросы, куда Бидзина ведёт Грузию?



26 октября грузинский народ должен победить российскую политику в Грузии. Европейский выбор – это национальный выбор, наше место – в Европе. Победа грузинского народа близка», — пишет Мамука Хазарадзе.





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