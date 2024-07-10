|
|
|
Хазарадзе: 26 октября грузинский народ должен победить российскую политику в Грузии
10.07.2024 12:58
«26 октября грузинский народ должен победить российскую политику в Грузии, наше место в Европе», — пишет на своей странице в Facebook лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.
Как пишет Хазарадзе, победа грузинского народа близка.
«1. Отмена военных учений с американцами;
2. Приостановление финансовой поддержки ЕС нашей армии;
3. Заявление Посла ЕС относительно приостановки вступления Грузии в Европейский союз;
4. Решение Германии больше не финансировать проекты в Грузии.
Это новости последних трёх дней… У кого-нибудь ещё остались вопросы, куда Бидзина ведёт Грузию?
26 октября грузинский народ должен победить российскую политику в Грузии. Европейский выбор – это национальный выбор, наше место – в Европе. Победа грузинского народа близка», — пишет Мамука Хазарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна