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Грузия обеспечит свою армию всем необходимым и без помощи ЕС - Каха Каладзе
10.07.2024 13:40
Грузия обеспечит свои вооруженные силы всем необходимым, несмотря на решение Евросоюза заморозить выделение 30 миллионов евро для Министерства обороны.
Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе.
"Мы получали благодарности за значительное участие наших военных в миротворческих миссиях, часто превышающее участие стран НАТО. Однако Евросоюз объявил об аннулировании выделения средств для наших военных. Армия ничего не потеряет. Власти сделают все, чтобы обеспечить армию всем необходимым и сохранить её высокий уровень. Мы защищаем суверенитет страны, государственность и каждого гражданина. Мир будет сохранен любой ценой. Мы не планируем подключаться ни к каким санкциям. Нам необходимы стабильность и развитие страны", - заявил Каладзе.
9 июля посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский сообщил о решении заморозить 30 миллионов евро, предназначенные Министерству обороны Грузии, и приостановить процесс вступления республики в ЕС.
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