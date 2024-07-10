

Видны контуры не трех, а четырех оппозиционных центров, что являетс критически опасной конфигурацией - Хухашвили

10.07.2024 14:41





Перед парламентскими выборами в Грузии видны контуры не трех, а уже четырех прозападных оппозиционных политических центров, что является конфигурацией с критически высоким риском, заявил политолог Гия Хухашвили.



Он отметил, что если какой-либо из этих центров не сможет преодолеть 5-процентный барьер, «остаток пойдет в сарай-копилку теперешних властей».



На данный момент заявлено о двух прозападных оппозиционных объединениях: это «Единство» (ЕНД и Стратегия Агмашенебели») и объединение «Ахали», «Гирчи-больше свободы» и «Дроа».



«Естественным распределением было бы образование трех основных оппозиционных центров: вокруг ЕНД, «Лело» + «Ахали», и третьим тогда была бы партия экс-премьера Гахария. Это было бы оптимальное распределение. Но, но непонятным мне причинам объединение «Лело» и «Ахали» не состоялось», — сказал Хухашвили в интерью IPN.



И обеспокоенно добавил: «Процесс идет настолько странно, что не исключено, что появится и 5-й центр. Думаю, оппозиция занята личными амбициями и странными переговорами…».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





