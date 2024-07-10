

TI-Georgia: «В 2023 году открытость и прозрачность парламента ухудшились»

10.07.2024 15:54





В «Transparency International – Georgia» (TI-Georgia) заявили об ухудшении открытости и прозрачности парламента в 2023 году.



Как утверждает организация, парламент при запросе публичной информации не предоставил информацию, которую предоставлял последние 10 лет: количество выступлений депутатов парламента, информацию о дисциплинарной ответственности, применяемой к депутатам, полную информацию о деятельности комитетов.



По данным TI-Georgia, в 2023 году парламент стал еще более закрытым и непрозрачным институтом для представителей гражданского общества и критических СМИ.



Как указывает организация, ходе оценки деятельности парламента в 2023 году были выявлены следующие основные проблемы:



«В 2023 году открытость и прозрачность парламента ухудшились. Отказ на вход в здание парламента и присутствие на заседании комитета без обоснования происходил лишь с общим указанием на правила безопасности парламента.



Кроме того, задействованы обновленные регуляции аккредитации СМИ, что сделало парламент еще более закрытым и непрозрачным ведомством для представителей критически настроенных СМИ.



С регламентом парламента ухудшился парламентский контроль; осуществление надзора за сектором безопасности слабое.



Группа доверия по-прежнему осуществляет деятельность в неполном составе; в парламенте не создается временная следственная комиссия.



Большинство искусственно препятствует созданию временной следственной комиссии.



Следует отметить, что голосование по проекту постановления о создании временной следственной комиссии по изучению коррупционных и других противоправных действий в судебной системе не состоялось, поскольку депутаты большинства не зарегистрировались перед заседанием. По их словам, это был «акт солидарности» судьям, попавшим под санкции;



Министры и другие подотчетные лица не отвечали своевременно и полно на вопросы депутата, особенно когда автором вопроса был депутат от оппозиции», — говорится в опубликованной информации.



При этом как указывает TI-Georgia, 791 из оставшихся без ответа парламентских вопросов принадлежит оппозиции (что составляет 27% вопросов, заданных оппозицией), 5 вопросов, заданных большинством, остались без ответа (что составляет 6% вопросов, заданных большинством);



Несмотря на принятие Кодекса этики, состав Совета по этике до сих пор не определен. В результате требования Кодекса этики не могут быть выполнены, несмотря на то, что депутаты часто нарушают этические нормы, в Парламенте до сих пор не действует Комиссия по этике;



Практика ускоренного рассмотрения законопроектов остается проблемой. Таким образом [в ускоренном порядке] парламент принял 122 законопроекта;



Обсуждение законопроекта носит формальный характер.



Что касается деятельности депутатов, то, по данным TI, на командировки за границу в 2023 году у 98 депутатов парламента было потрачено 1 836 033,17 лари.



По их данным, инициаторами наибольшего числа всего законопроектов от большинства являются Ирма Заврадашвили (105 законопроектов) и Александр Раквиашвили от оппозиции (74 законопроекта);



Пленарные заседания по неуважительной причине больше всего пропускали от оппозиции Цезарь Чочели (23 пропуска), и от большинства — Элисо Болквадзе (13 пропусков);



Больше всего комитетские заседания пропускал Георгий Годабрелидзе от оппозиции (16 пропусков), а от большинства — Мариам Лашхи (10 пропусков).





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