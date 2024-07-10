

Прокурорский совет отобрал трех кандидатов на должность Генерального прокурора Грузии

10.07.2024 16:17





Прокурорский совет в соответствии со статьей 4 «Порядка отбора кандидатов в Генеральные прокуратуры Грузии» провел голосование для отбора кандидатов в генпрокуроры.



По информации Прокурорского совета, в соответствии со статьей 16 Органического закона Грузии «О прокуратуре» отобраны три кандидата на должность генерального прокурора Грузии - Виктор Ахалбедашвили, Дареджан Буцхрикидзе и Георгий Габиташвили.



«Результаты голосования по кандидатам на пост Генерального прокурора Грузии следующие: Виктор Ахалбедашвили - 9 голосов, Давид Барбакадзе - 1 голос, Лали Бунтури - 0 голосов, Дареджан Буцхрикидзе - 10 голосов, Георгий Габиташвили - 11 голосов, Александр Кобаидзе – 0 голосов, Андроник Сарибеков – 1 голос.



Согласно этим данным, в соответствии со статьей 16 Органического закона Грузии «О прокуратуре» выбраны три кандидата на должность генерального прокурора Грузии - Виктор Ахалбедашвили, Дареджан Буцхрикидзе и Георгий Габиташвили.



11 июля в 11:00 на заседании Прокурорского совета будет проведено голосование по кандидатам в генепрокуроры по отдельности. Голосование тайное. Избранным будет считаться кандидат, набравший большее количество голосов, но не менее двух третей от полного состава Прокурорского совета.



В целях обеспечения прозрачности процесс голосования будет транслироваться в «лайв-стриме» на странице совета в Facebook», - говорится в информации.





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