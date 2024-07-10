

В Грузию прибудет заместитель госсекретаря США

10.07.2024 19:31





Заместитель госсекретаря США Узра Зея посетит Грузию и Армению. Заявление об этом распространяет Госдепартамент США.



Согласно сообщению, заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея 9 -17 июля 2024 года посетит Грузию и Армению для обсуждения демократического управления, борьбы с коррупцией, свободы СМИ и свободы выражения, а также инклюзивности маргинализированных и уязвимых групп.



«В Грузии заместитель госсекретаря Зея проведет встречи с членами правительства, гражданским обществом, медиа и членами парламента, чтобы подчеркнуть серьезную обеспокоенность США в связи с законом «об иностранном влиянии» и другими нелиберальными законопроектами, а также риторикой правительства Грузии, что поставило под угрозу евроатлантическую траекторию Грузии.



Она [Зея] ясно пояснит, что недемократические действия правительства и дезинформация о США нанесли ущерб нашим долгосрочным отношениям.



Заместитель госсекретаря Зея подчеркнет непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, приверженности грузинского народа евроатлантической интеграции и помощи Грузии на протяжении 32-летнего партнерства.



Она еще раз подтвердит важность свободных и справедливых выборов и активного гражданского общества, уважения к фундаментальным свободам, защиты членов маргинализированных групп и прав человека всех грузин.



Заместитель госсекретаря Зея также посетит общинную организацию, основанную и возглавляемую женщинами, перемещенными в результате продолжающейся оккупации Грузии Россией», - говорится в сообщении.





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