

Президент Грузии наградила Малхаза Паркадзе медалью «За гражданскую самоотверженность» за спасение человека

10.07.2024 19:38





Президент Грузии сегодня наградила медалью «За гражданскую самоотверженнгость» Малхаза Паркадзе за проявление образцового содействия, особую гражданскую ответственность и личное мужество при спасении человека на реке Мтквари.



Президент лично наградила Малхаза Паркадзе во дворце Орбелиани и поздравила его с получением государственной награды.



«Очень важно как и то, что Вы сделали, так и признание этого. Общество начинается там, где есть самоотверженность, где нет безразличия друг к другу и наоборот, люди готовы помогать друг другу даже ценой своей жизни, именно это и составляет сильное общество.



Сегодня общество оживилось. Мы видели это в выступлениях молодежи. Мы каждый день видим, что они готовы взять на себя ответственность, и это начинается с человека, и Вы являетесь воплощением этого. Я очень рада, что у Вас все это получилось и все закончилось хорошо.



Это должно быть должным образом оценено, и мы должны признать вашу самоотверженность и гражданственность и представить это как пример, потому что если чего-то и не хватает в нашей стране и нашем обществе, так это таких примеров. Когда пишут о том, как ведут себя другие, тогда ты тоже думаешь, что можешь сделать то же самое и стараешься", - сказала президент Грузии.



В свою очередь Малхаз Паркадзе поблагодарил президента за государственную награду.





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