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Глава МИД Бельгии: Принятие закона о прозрачности иностранного влияния отдаляет страну от европейских ценностей
10.07.2024 20:46
Грузины видят свое будущее в Евросоюзе, однако недавнее принятие закона о прозрачности иностранного влияния отдаляет страну от европейских ценностей, - написала на своей странице в Twitter министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб после встречи со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
«Грузины видят свое будущее в Евросоюзе, однако недавнее принятие закона о прозрачности иностранного влияния отдаляет страну от европейских ценностей. Я призвала Илью Дарчиашвили пересмотреть эту меру и сохранить приверженность реформам», - написала Лабиб.
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