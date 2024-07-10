

Глава МИД Бельгии: Принятие закона о прозрачности иностранного влияния отдаляет страну от европейских ценностей

10.07.2024 20:46





Грузины видят свое будущее в Евросоюзе, однако недавнее принятие закона о прозрачности иностранного влияния отдаляет страну от европейских ценностей, - написала на своей странице в Twitter министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб после встречи со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.



«Грузины видят свое будущее в Евросоюзе, однако недавнее принятие закона о прозрачности иностранного влияния отдаляет страну от европейских ценностей. Я призвала Илью Дарчиашвили пересмотреть эту меру и сохранить приверженность реформам», - написала Лабиб.





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