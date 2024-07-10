

TI Грузия: Парламент стал еще более закрытым институтом

10.07.2024 21:18





НПО «Международная прозрачность – Грузия» 10 июля опубликовала доклад, в котором оценивает деятельность Парламента Грузии в 2023 году. В докладе говорится, что за последний год Парламент «стал еще более закрытым и непрозрачным институтом». Согласно документу, во вхождении в здание Парламента и присутствии на комитетских слушаниях отказывали безосновательно, лишь с общей ссылкой на правила безопасности Парламента, и Парламент больше не предоставляет публичную информацию, которая могла бы стать основанием для критика депутатов. Кроме того, организация заявляет, что Парламент в рамках публичности информации не предоставил ей информацию, которую предоставлял в течение последних 10 лет и которая касалась количества выступлений членов Парламента, информацию о дисциплинарной ответственности, применяемой к депутатам, полную информация о деятельности комитетов.



В докладе отмечается, что роль Парламента в процессе европейской интеграции Грузии важна. В частности, он отмечает, что протест против закона об иностранных агентах в феврале 2023 года «существенно способствовал получению страной статуса кандидата в члены ЕС». В докладе также говорится, что Грузия выполнила только 3 из 12 приоритетов, установленных для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС.



«Международная прозрачность – Грузия» приветствует принятие законодательства о защите персональных данных, а также поправки к антикоррупционному закону, требующие от прокуроров подавать декларации об имуществе. Однако он негативно оценивает законодательные изменения «о предварительном запрете временных построек во время собраний и демонстраций, изменения в связи с вещанием в части регулирования языка ненависти, изменения в Регламенте об ответственности и контроле».



Обзор активности депутатов в 2023 году



- На командировки за границу израсходовано 1 836 033,17 лари на 98 членов Парламента;

- Больше всего законопроектов инициировала Ирма Заврадашвили от большинства («Грузинская мечта» – 105 законопроектов), а от оппозиции – Александр Раквиашвили («Гирчи» – 74 законопроекта);

- Наибольшее количество пропусков на пленарные заседания есть у Цезаря Чочели от оппозиции (23 пропусков), а от большинства – у Элисо Болквадзе (13 пропусков). Наибольшее количество пропусков на комитетских заседаниях у Георгия Годабрелидзе от оппозиции (16 пропусков), а от большинства у Мариам Лашхи (10 пропусков).

- Больше всего вопросов министрам и подотчетным лицам в 2023 году задали депутаты от оппозиции (2 920), тогда как депутаты парламентского большинства задали лишь 77 вопросов. В целом количество парламентских вопросов уменьшилось по сравнению с предыдущими годами.



Рекомендации



В докладе подчеркивается, что целесообразно усилить надзор за сектором безопасности, включая создание в Парламенте специализированной структуры для полного надзора за Службой государственной безопасности. Однако «большинство не должно препятствовать использованию оппозицией механизмов контроля с помощью искусственных рычагов. В докладе говорится, что в 2023 году «автором 791 из оставшихся без ответа парламентских вопросов была оппозиция (что составляет 27% вопросов, заданных оппозицией), а на 5 вопросов, заданных большинством, остались без ответа (что составляет 6% от общего количества вопросов, заданных большинством)».



В докладе также говорится, что законодательный процесс по важным для страны вопросам должен проходить на фоне широкого обсуждения и привлечения экспертов. «Парламент должен своевременно рассматривать законодательные предложения, а также позволять авторам предложений излагать свое мнение комитету», – говорится в докладе, – «Лишь в исключительных случаях должно происходить рассмотрение законопроектов в ускоренном порядке, а также перенесение сроков их обсуждения». В 2023 году Парламент принял в ускоренном порядке 122 законопроекта.



Согласно докладу, Парламент должен способствовать вовлечению гражданского общества и СМИ в деятельность законодательного органа и не должен блокировать их участие и вовлеченность за счет законодательных изменений или нарушений существующих правил. Кроме того, в документе говорится, что Парламент должен предоставлять публичную информацию в установленные сроки и в соответствии с законом, который «служит прозрачности и подотчетности его деятельности». «Представителям СМИ и гражданского общества не следует необоснованно ограничивать вход в здание Парламента», – говорится в докладе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





