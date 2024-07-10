

Омбудсмен Грузии призывает «Evolution Georgia» использовать все возможности для достижения консенсуса с сотрудниками

10.07.2024 21:40





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призывает компанию «Evolution Georgia» установить активную коммуникацию с сотрудниками по озвученным ими проблемным вопросам, использовать все возможности для достижения консенсуса и воздерживаться от действий, наносящих ущерб достоинству сотрудников.



"Следует учитывать, что согласно Европейской социальной хартии, участником которой является Грузия, признается право всех работников на безопасные, справедливые условия труда и надлежащее вознаграждение труда, обеспечивающие достойный уровень жизни для них и их семей."



Согласно заявлению омбудсмена, Служба инспекции труда приступила к изучению вопроса. Народный защитник выражает надежду, что инспекция труда "всесторонне и полно изучит вопрос и в короткие сроки примет решение в соответствии с законодательством".



Бывшие сотрудники компании подтверждают, что условия труда в компании действительно унижающие человеческое достоинство. Один из примеров, это фотографии опубликованные в соцсетях, которые подтверждают, что на рабочих местах компании сотрудников кусают блохи, но руководство «Evolution Georgia» продолжает игнорировать проблему на протяжении многих лет.





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