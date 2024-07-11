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«Клановое правление» остается главным вызовом для системы правосудия Грузии - GYLA


11.07.2024   00:33


«Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA) представила отчет о мониторинге системы правосудия Высшего совета юстиции. Отчет охватывает период с 1 января по 31 декабря 2023 года. По результатам мониторинга, основной проблемой системы правосудия является так называемое «клановое правление».

В отчете также говорится, что правительство поверхностно выполнило рекомендацию Европейской комиссии о всеобъемлющих реформах системы правосудия, в то время как дисциплинарные производства в системе затягиваются. По мнению организации, это вызывает проблемы. Кроме того, существует квота на председательство.

Основные выводы отчета

● Основной проблемой системы правосудия по-прежнему является так называемое «клановое правление». С опозданием в два года парламент назначил членов Совета юстиции, не являющихся судьями. И это, вместо плюрализма, помогло укрепить влиятельную группу. До настоящего времени на заседаниях не было ни прений, ни разногласий.

● В рекомендации Еврокомиссии говорится о комплексной реформе системы юстиции, однако все разработанные законодательные изменения носили поверхностный характер и не послужили решению реальных проблем в системе.

● Несмотря на задержку дел в системе правосудия и большое количество вакансий судей, Совет юстиции не объявил конкурс в первой и второй инстанциях на 2023 год. Высший совет юстиции осуществляет полный контроль над притоком новых кадров в судебную систему, их распределением по коллегиям/палатам. Это является основным рычагом для управления системой.

● Еще одна проблема — наличие квоты председателей в совете. В отчетном периоде четверо из восьми избранных членов Совета одновременно председательствовали в коллегии/палате.

● Дисциплинарное производство по-прежнему задерживается. За отчетный период Совет юстиции провел только одно дисциплинарное заседание. Несмотря на количество жалоб, большинство из которых связаны с задержкой отправления правосудия, совет не предпринимает эффективных шагов для решения этой проблемы, что является эффективным рычагом давления на отдельных судей в условиях затягивания дисциплинарных разбирательств.

● За отчетный период резко ухудшилась ситуация с публичностью информации, и Высший совет юстиции превратился в полностью закрытый орган. GYLA не получила ответа на восемь запросов, направленных в Высший совет юстиции в 2023 году для получения публичной информации.

● Проблемы в системе правосудия также можно рассматривать с точки зрения корпоративизма. По словам GYLA, если несколько лет назад главной проблемой был контроль над судебной системой со стороны правительства, то сегодня он переместился внутрь структуры, и главными контролирующими лицами стали влиятельные судьи. Они в союзе с правительством полностью адаптировали систему правосудия и главный орган — Высший совет юстиции.

● Кроме того, в результате мониторинга выяснилось, что ситуация с прозрачностью крайне сложная. Помимо того, что не были предоставлены ответы на запросы, совет не выложил на свой сайт протоколы заседаний, а также не опубликовал решения, принятые после 2 июня 2023 года. Дата и повестка дня любого заседания не были размещены на сайте в сроки, установленные законом. Их регулярно меняли/переносили, вопросы снимали с повестки дня.


Стоит отметить, что Верховный суд 11 марта опубликовал заявление, где выступил категорически против процедуры проверки добропорядочности судей в Грузии.

Упоминание о проверке добропорядочности лиц, назначенных в систему правосудия, есть в докладе Еврокомиссии, где говорилось о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Система проверки является моделью, в рамках которой проверяется добросовестность и профессионализм судей, а проверяющая комиссия должна быть укомплектована иностранными и грузинскими экспертами. Этого же требует и Венецианская комиссия.

Правящая партия «Грузинская мечта» заявляет, что суверенитет страны окажется под угрозой при участии в этом процессе иностранных партнеров. По словам руководства, так называемая система проверки является инициативой оппозиции и направлена на «подрыв суверенитета Грузии».

Председатель «Грузинской мечты» и бывший премьер-министр Иракли Гарибашвили на заданный ему вопрос о системе проверки судей ответил, что сегодня система правосудия работает должным образом и правительство никому не позволит вмешиваться в судебную систему Грузии.

Гарибашвили также заявил, что Грузия по уровню верховенства закона является лидером среди стран Восточной Европы, поэтому выступает против «приглашения иностранных граждан извне» для повышения добропорядочности судей.


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