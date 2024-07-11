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Заместитель госсекретаря США прибыла в Грузию
11.07.2024 10:36
Заместитель госсекретаря США Узра Зея находится в Грузии, - об этом заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека сообщает в соцсети.
«Здравствуйте! Я приехала в Тбилиси, чтобы подтвердить свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и грузинского народа, включая их права на свободные и справедливые выборы, а также свободу собраний и выражения мнений. США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями грузинских властей, которые угрожают евроатлантическому будущему Грузии», - пишет Узра Зея в Х.
Заместитель госсекретаря США Узра Зея в ходе своего визита в Грузию встретится с членами правительства, членами парламента, представителями гражданского общества и СМИ.
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