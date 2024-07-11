

«Акт Megobari» ясно показывает, что действия администрации «Грузинской мечты» не останутся без ответа - конгрессмен

11.07.2024 10:57





Двухпартийный «Акт Megobari», соавтором которого я являюсь, ясно показывает, что действия администрации «Грузинской мечты» и их команды не останутся без ответа, заявил конгрессмен Билл Китинг на заседании комитета Конгресса по международным отношениям.



Кроме того, как заявил конгрессмен, грузинский народ уже почти 30 лет твердо поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии и отметил, что поддерживает это стремление.



«В то же время грузинский народ вот уже почти 30 лет твердо поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии. США поддерживают эти усилия. Я решительно поддерживаю это стремление и ценю, что Комитет Конгресса по иностранным делам рассматривает этот вопрос», — заявил конгрессмен Билл Китинг.







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