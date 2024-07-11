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Люк Коффи: Из декларации альянса были удалены любые упоминания о стремлении Грузии в НАТО
11.07.2024 11:04
Из декларации альянса были удалены любые упоминания о стремлении Грузии в НАТО, - так реагирует старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи на декларацию вашингтонского саммита НАТО.
«Из декларации альянса были удалены любые упоминания о стремлении Грузии в НАТО. Вся тяжелая работа, проделанная после Бухареста 2008 года, пошла насмарку, благодаря «российскому закону». Это ясное, трагическое и неоспоримое доказательство того, что «Грузинская мечта» затормозила следование Грузии по евроатлантическому пути», - пишет Люк Коффи на X.
Для справки, главы государств и правительств, участвовавшие во встрече Североатлантического совета, призвали Россию вывести свои войска из Молдовы и Грузии.
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