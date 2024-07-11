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США выражают серьезную обеспокоенность антидемократическими действиями грузинского правительства - замгоссекретаря США
11.07.2024 11:13
«США выражают серьезную обеспокоенность антидемократическими действиями грузинского правительства, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее», — пишет в соцсети заместитель Государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.
По ее словам, она приехала в Грузию, в том числе для того, чтобы выразить поддержку грузинскому народу.
«Приземлились в Тбилиси, чтобы подчеркнуть нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и ее народа, включая их права на свободные и справедливые выборы, свободу объединения и выражения мнений. США выражают серьезную обеспокоенность антидемократическими действиями грузинского правительства, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее», — написала Узра Зея.
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