

США выражают серьезную обеспокоенность антидемократическими действиями грузинского правительства - замгоссекретаря США

11.07.2024 11:13





«США выражают серьезную обеспокоенность антидемократическими действиями грузинского правительства, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее», — пишет в соцсети заместитель Государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.



По ее словам, она приехала в Грузию, в том числе для того, чтобы выразить поддержку грузинскому народу.



«Приземлились в Тбилиси, чтобы подчеркнуть нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и ее народа, включая их права на свободные и справедливые выборы, свободу объединения и выражения мнений. США выражают серьезную обеспокоенность антидемократическими действиями грузинского правительства, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее», — написала Узра Зея.





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