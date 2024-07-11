

Глава МИД Грузии: у нас четкие внешнеполитические приоритеты

11.07.2024 11:25





«Грузия имеет четкие внешнеполитические приоритеты, одним из главных является наша интеграция в НАТО», — заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, комментируя юбилейный вашингтонский саммит НАТО.



«Как и ожидалось, основная линия саммита проходит по Украине, выражении солидарности с Украиной. Украина нуждается в сильной поддержке и солидарности. Именно юбилейный саммит дает возможность США и их партнерам еще раз продемонстрировать сильную поддержку Украине, а с другой стороны, искать дополнительные механизмы, которые усилят Украину, чтобы страна могла защитить себя. Это главная тема саммита», — заявил Дарчишвили.



В рамках Вашингтонского саммита Илья Дарчиашвили присутствовал на юбилейном приеме, организованном от имени президента США Джо Байдена. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства примет участие во встрече под эгидой госсекретаря Энтони Блинкена, которая пройдет в формате круглого стола.



«Это очень интерактивная встреча, где у министров есть возможность обменяться мнениями по различным темам. Грузия всегда готова участвовать в подобных дискуссиях. Я уверен, что эта площадка даст нам дополнительную возможность еще раз подтвердить нашим партнерам нашу однозначную позицию в наших внешних делах относительно политических приоритетов», — заявил Илья Дарчиашвили.



В рамках саммита Дарчиашвили также провел двусторонние встречи с зарубежными коллегами.





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