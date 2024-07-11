

Законопроект США по Грузии «MEGOBARI Act» может быть принят сегодня

11.07.2024 11:34





Законопроект «MEGOBARI Act», предусматривающий крупную финансово-экономическую помощь Грузии, если ее власть вернется к демократическому пути развития, передан в Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, сообщил журналист в социальной сети Х Алекс Рауфоглу, работающий в Вашингтоне. Голосование по нему пройдет уже сегодня:



«Скорее всего, комитет его примет», - пишет Рауфоглу.



Между тем, автор и инициатор «MEGOBARI Act» конгрессмен Джо Уилсон подчеркивает, что законопроект включает «санкции против тех, кто угрожает суверенитету страны». В разговоре с журналистами конгрессмен также коснулся темы недавно принятого в Грузии закона «о прозрачности иностранного влияния».



««Грузинская мечта» угрожает свободе слова, приняв закон по российскому образцу. Жаль, что закон был принят под влиянием Путина… «MEGOBARI Act» предусматривает дружбу между США и Грузией. Он включает санкции против тех, кто угрожает суверенитету Грузии, мешает стране вернуться на трансатлантический путь, а также провести выборы в свободных условиях в октябре. Это важное послание нашей дружбы. Все грузины понимают, что мы поддерживаем их и их суверенитет», - говорит Уилсон.



В целом, «MEGOBARI Act» показывает, что «действия команды «Грузинской мечты» не останутся без ответа», заявил конгрессмен Билл Китинг на заседании комитета Конгресса по международным отношениям.



«Двухпартийный «MEGOBARI Act», соавтором которого я являюсь, ясно показывает, что действия администрации «Грузинской мечты» и их команды не останутся без ответа. Грузинский народ на протяжении почти 30 лет решительно поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии. США поддерживают эти усилия. Я решительно поддерживаю это стремление и ценю, что Комитет Конгресса по иностранным делам рассматривает этот вопрос», - заявил Билл Китинг.



В американском Конгрессе законопроект «MEGOBARI Act» в мае текущего года инициировал республиканец Джо Уилсон. Спустя некоторое время Вашингтон также заявил, что вводит санкций в отношении лиц, ответственных за откат демократии в Грузии.





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