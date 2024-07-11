|
|
|
Кобахидзе: Решение США и Евросоюза приостановить выделение средств в сфере обороны вызывает сожаление
11.07.2024 11:55
«Решение США и Евросоюза приостановить выделение средств в сфере обороны вызывает сожаление, поскольку не соответствует нашим ожиданиям относительно перезагрузки отношений», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.
По мнению Кобахидзе, эти отношения действительно нуждаются в перезагрузке, к чему готова грузинская сторона.
«Хочу прокомментировать решение США и Евросоюза приостановить выделение средств в сфере обороны. Это решение вызывает сожаление. Это прискорбно, поскольку оно не оправдывает наших ожиданий в отношении перезагрузки отношений. Должен еще раз подчеркнуть, что в свете политических событий последних четырех лет эти отношения действительно нуждаются в перезагрузке. К этому грузинская сторона, наше правительство, государство готовы от начала и до конца и мы ждем встречных шагов. Конечно, такие решения контрпродуктивны с точки зрения возобновления отношений. Однако я надеюсь, что в будущем будут предприняты прагматичные, рациональные, правильные и справедливые шаги, и именно эти шаги будут способствовать перезагрузке отношений между США и Грузией. Мы готовы к этому от начала и до конца», — заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна