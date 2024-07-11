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Григол Гегелия: Из-за властей, служащих России, кроме дверей ЕС, для Грузии закрылись и двери НАТО
11.07.2024 13:18
По заявлению одного из лидеров партии «Лело» Григола Гегелия, «Грузинская мечта» уже лишила Грузию перспективы вступления в Европейский союз, многонациональных учений «Достойный партнер», финансирования обороны со стороны ЕС и перспективы вступления в НАТО.
По его словам, нынешняя власть несовместима с политикой мира и развития в Грузии.
«Из-за властей, служащих России, кроме дверей ЕС, для Грузии закрылись и двери НАТО.
После Бухарестского саммита 2008 года, впервые в истории, в декларации Вашингтонского саммита НАТО больше не упоминается о том, что Грузия получит ПДЧ и станет членом военного альянса.
Это прямой результат политики властей, служащих России. Заветная мечта правительства Кобахидзе – Грузия, оставшаяся одна перед лицом врага, находящаяся в полной международной изоляции и у которой больше нет партнеров. Эта власть уже лишила Грузию перспективы вступления в Европейский союз, многонациональных учений «Достойный партнер», финансирования обороны со стороны ЕС и перспективы вступления в НАТО.
Следовательно, эта власть несовместима с политикой мира и развития в Грузии, потому что мир требует сильной армии, надежных партнеров, западного капитала и реформ. Служащая России власть лишила Грузию всего этого. Соответственно, каждый грузин, который хочет мира и развития, должен поддержать перемены 26 октября», - заявил Гегелия.
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