

Григол Гегелия: Из-за властей, служащих России, кроме дверей ЕС, для Грузии закрылись и двери НАТО

11.07.2024 13:18





По заявлению одного из лидеров партии «Лело» Григола Гегелия, «Грузинская мечта» уже лишила Грузию перспективы вступления в Европейский союз, многонациональных учений «Достойный партнер», финансирования обороны со стороны ЕС и перспективы вступления в НАТО.



По его словам, нынешняя власть несовместима с политикой мира и развития в Грузии.



«Из-за властей, служащих России, кроме дверей ЕС, для Грузии закрылись и двери НАТО.



После Бухарестского саммита 2008 года, впервые в истории, в декларации Вашингтонского саммита НАТО больше не упоминается о том, что Грузия получит ПДЧ и станет членом военного альянса.



Это прямой результат политики властей, служащих России. Заветная мечта правительства Кобахидзе – Грузия, оставшаяся одна перед лицом врага, находящаяся в полной международной изоляции и у которой больше нет партнеров. Эта власть уже лишила Грузию перспективы вступления в Европейский союз, многонациональных учений «Достойный партнер», финансирования обороны со стороны ЕС и перспективы вступления в НАТО.



Следовательно, эта власть несовместима с политикой мира и развития в Грузии, потому что мир требует сильной армии, надежных партнеров, западного капитала и реформ. Служащая России власть лишила Грузию всего этого. Соответственно, каждый грузин, который хочет мира и развития, должен поддержать перемены 26 октября», - заявил Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





