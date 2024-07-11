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Бокучава: Единственный способ вернуть Грузию на путь евроатлантической интеграции - победить на выборах
11.07.2024 13:23
Из-за изоляционистской политики Бидзины Иванишвили снят вопрос о членстве Грузии в НАТО, а также заморожен вопрос о членстве Грузии в Евросоюзе. Единственный способ вернуть Грузию на путь евроатлантической интеграции – это единством победить на выборах! Я уверена, что 26 октября граждане Грузии сделают свой выбор в пользу единства, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.
По ее словам, сегодня представители оппозиции встретятся с заместителем госсекретаря США Узрой Зеей, приехавшей в Грузию в связи со сложившейся ситуацией в стране.
«Единственный выход, единственный способ вернуть Грузию на путь евроатлантической интеграции — это единством победить на выборах, единством спасти евроатлантический выбор нашей страны, вернуть шанс на процветание, безопасность и мир. Мы можем всего добиться единством, и я глубоко убеждена, что 26 октября граждане Грузии сделают выбор в пользу единства, а не разделения, международной интеграции, а не изоляции, процветания, а не бедности, которую принесло нашей стране 12-летнее правление Иванишвили», - завила Тина Бокучава.
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