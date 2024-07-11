

Бокучава: Единственный способ вернуть Грузию на путь евроатлантической интеграции - победить на выборах

11.07.2024 13:23





Из-за изоляционистской политики Бидзины Иванишвили снят вопрос о членстве Грузии в НАТО, а также заморожен вопрос о членстве Грузии в Евросоюзе. Единственный способ вернуть Грузию на путь евроатлантической интеграции – это единством победить на выборах! Я уверена, что 26 октября граждане Грузии сделают свой выбор в пользу единства, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, сегодня представители оппозиции встретятся с заместителем госсекретаря США Узрой Зеей, приехавшей в Грузию в связи со сложившейся ситуацией в стране.



«Единственный выход, единственный способ вернуть Грузию на путь евроатлантической интеграции — это единством победить на выборах, единством спасти евроатлантический выбор нашей страны, вернуть шанс на процветание, безопасность и мир. Мы можем всего добиться единством, и я глубоко убеждена, что 26 октября граждане Грузии сделают выбор в пользу единства, а не разделения, международной интеграции, а не изоляции, процветания, а не бедности, которую принесло нашей стране 12-летнее правление Иванишвили», - завила Тина Бокучава.





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