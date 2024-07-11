

Папуашвили: Мы уже годы опережаем многие страны-члены НАТО по демократическому и институциональному развитию

11.07.2024 13:46





В потоке ложных обвинений мы должны помнить, в чем правда. Мы уже годы опережаем многие страны-члены НАТО с точки зрения демократического и институционального развития, - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в соцсети.



Как отмечает председатель парламента, в 2015-2021 годах Грузия среди стран, не входящих в НАТО, участвовала в натовской миссии «Решительная поддержка» в Афганистане с самым большим контингентом.



«В потоке ложных обвинений и дезинформации мы должны помнить, в чем правда. По решению правительства «Грузинской мечты», в миссии Решительная поддержка» НАТО в Афганистане в 2015-2021 годах Грузия среди стран, не входящих в НАТО, участвовала с самым большим контингентом, причем по сравнению с самими членами НАТО, мы были четвертыми после США, Германии и Италии. Больше ничего не скажу о том, кем выполнялись задачи какой сложности. Мы все знаем и помним истории и жертвы наших героических солдат. Какую роль сыграла Грузия в обеспечении быстрого вывода войск НАТО из Афганистана в 2021 году – это отдельная история. Нам также следует помнить, что мы уже много лет опережаем многие страны-члены НАТО по уровню демократического и институционального развития», - пишет председатель парламента.





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