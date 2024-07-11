

Жозеп Боррель признает, что реакция ЕС на вторжение РФ в Грузию была мягкой

11.07.2024 13:49





«Наша реакция была мягкой, когда Владимир Путин вторгся в Грузию в 2008 году», — заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего выступления на оборонном мероприятии ЕС в рамках саммита НАТО.



По словам главы дипломатии ЕС, запад вполсилы отреагировала на действия Путина, когда он аннексировал Крым в 2014 году.



«Мы не хотели видеть того, что было очевидно. Путин хочет, чтобы Россия снова доминировала в соседних странах. Путин не отказался от империалистических амбиций России. И в этом проблема: Россия по-прежнему ведет себя как империя, а Путин хочет восстановить империю — будь то царская империя или Советская империя. И вот, наконец, в феврале 2022 года, когда они начали бомбить Киев, мы осознали эту печальную реальность и обнаружили, что плохо подготовлены. Это еще один факт. Мы проснулись и тогда поняли, что не готовы к этому испытанию. Да, история рифмуется. 75 лет назад Советский Союз стал угрозой свободе и демократии в Европе, и мы ответили единством и силой. И сегодня единственное, что мы можем сделать, — это следовать тем же путем.», — заявил Боррель.







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