

Министр обороны: Важно перезагрузить отношения между Грузией и США

11.07.2024 13:56





«Премьер-министр и наши политические лидеры неоднократно заявляли, что есть вопросы, которые необходимо осмыслить, важно перезагрузить двусторонние отношения, и правительство Грузии к этому готово», — заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.



По словам Чиковани, различные вопросы, существовавшие на протяжении многих лет, по которым существуют разные позиции, должны быть согласованы и в конечном итоге сближены.



«Что касается конкретных решений непосредственно в сфере обороны и безопасности, что связано, с одной стороны, с переносом учений «Достойный партнер» со стороны Соединённых Штатов Америки и, с другой стороны, доступности ресурсов Европейского фонда мира со стороны ЕС, то это достаточно прискорбные и непонятные решения. За прошедшие годы мы имеем много успешных результатов в сфере обороны и безопасности, которые важны как для Грузии, так и для наших государств-партнеров. Я хотел бы подчеркнуть, что учения, и особенно международные учения, о которых мы говорим, приносят конкретную пользу Силам обороны Грузии, США и всем государствам, которые участвуют в этих учениях. Эти учения помогают повысить нашу взаимосовместимость, дают опыт военнослужащим, а также позволяют справляться с новыми вызовами», — заявил министр.



По словам Ираклия Чиковани, даже сегодня Грузия имеет множество форматов сотрудничества с США.



«У министерства обороны США и министерства обороны есть важные проекты, которые продолжаются в обычном режиме. Мы уверены, что очень скоро эти решения изменятся. Мы также продолжаем подготовку к другим международным учениям», — заявил министр обороны Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





