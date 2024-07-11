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Прокурорский совет выбрал Георгия Габиташвили кандидатом на пост генерального прокурора Грузии
11.07.2024 14:00
На сегодняшнем заседании Прокурорский совет выбрал Георгия Габиташвили кандидатом на пост генерального прокурора Грузии.
На вчерашнем заседании совета было проведено голосование по избранию кандидатуры на должность генпрокурора Грузии. Были выбраны три кандидата — Виктор Ахалбедашвили, Дареджан Буцхрикидзе и Георгий Габиташвили. Георгий Габиташвили победил сегодня, набрав 11 голосов.
Кандидатура, выбранная Прокурорским советом на должность генерального прокурора, будет направлена на утверждение парламенту.
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