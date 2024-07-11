

Президент Грузии помиловала 13 заключенных

11.07.2024 15:13





Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании 13 заключенных, из которых 6 полностью освобождаются от отбывания наказания. Об этом сообщила пресс-служба президента.



"Президент Грузии сегодня помиловала 13 осужденных. Шесть осужденных полностью освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении", - говорится в сообщении.



Как уточняется, пятерым осужденным сократили оставшийся срок заключения в тюрьме, среди них одна женщина. Также акт о помиловании коснулся двоих граждан, чье наказание не связано с лишением свободы. Имена помилованных граждан не указаны.





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