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Решения США и ЕС не отвечают ожиданиям Грузии - Кобахидзе
11.07.2024 15:16
Решения Евросоюза и США в связи с переносом военных учений и заморозке финансирования оборонной сферы Грузии не соответствуют ожиданиям Тбилиси о перезагрузке отношений, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
Ранее на фоне принятия в Грузии закона об иноагентах, подвергшегося критике со стороны ЕС и США, посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Брюссель решил приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить стране для укрепления обороноспособности. США 5 июля отложили на неопределенный срок запланированные в Грузии военные учения "Достойный партнер".
"Я хотел бы отреагировать на решение США и Евросоюза приостановить выделение средств в сфере обороны. Это решение является печальным, поскольку оно не оправдывает наших ожиданий в отношении перезагрузки отношений. Должен еще раз повторить, что в свете политических событий последних четырех лет эти отношения действительно нуждаются в перезагрузке", - заявил премьер на правительственном заседании.
По его словам, грузинская сторона выражает готовность к шагам на встречу обновления отношений с США.
"Конечно, такие решения контрпродуктивны с точки зрения перезагрузки отношений. Однако я сохраняю надежду, что в будущем будут предприняты прагматичные, рациональные, правильные и справедливые шаги, и именно эти шаги помогут перезагрузить отношения между США и Грузией", - добавил Кобахидзе.
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