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В парламенте Грузии инициирован законопроект «Об амнистии»
11.07.2024 15:23
В парламенте Грузии инициирован законопроект «Об амнистии». Проект амнистии представила фракция «Грузинская мечта».
По пояснению инициаторов, амнистия коснется уголовных преступлений, совершенных до 1 июля 2024 года, и включает 66 статей Уголовного кодекса Грузии. Также сокращение на 1/6 коснется еще 225 статей.
Как отметил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили, амнистия коснется целого ряда преступлений, совершенных до 1 июля 2024 года.
«Амнистия коснется целого ряда преступлений, совершенных до 1 июля 2024 года. В частности, преступления, предусмотренного статьей 66 Уголовного кодекса. Кроме того, помимо перечисленных 66 статей, сокращение на 1/6 коснется дополнительно еще 225 статей», - заявил Рати Ионатамишвили.
По пояснению Ионатамишвили, амнистия не коснется лиц, осужденных за убийства, торговлю наркотиками, сексуальные преступления, грабежи, терроризм, коррупцию и должностные преступления, а также – «воровского мира», конвенционных преступлений, траффикинга и других тяжких и особо тяжких преступлений.
«Отдельно следует отметить, что амнистия вводит особый подход к условно осужденным, и сокращение испытательного срока на один год коснется примерно 7 тысяч человек, что является новшеством по сравнению с предыдущими программами амнистии.
Что касается сроков принятия закона, то его планируется принять в первом чтении на внеочередной сессии», - заявил Ионатамишвили.
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