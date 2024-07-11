

В парламенте Грузии инициирован законопроект «Об амнистии»

11.07.2024 15:23





В парламенте Грузии инициирован законопроект «Об амнистии». Проект амнистии представила фракция «Грузинская мечта».



По пояснению инициаторов, амнистия коснется уголовных преступлений, совершенных до 1 июля 2024 года, и включает 66 статей Уголовного кодекса Грузии. Также сокращение на 1/6 коснется еще 225 статей.



Как отметил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили, амнистия коснется целого ряда преступлений, совершенных до 1 июля 2024 года.



«Амнистия коснется целого ряда преступлений, совершенных до 1 июля 2024 года. В частности, преступления, предусмотренного статьей 66 Уголовного кодекса. Кроме того, помимо перечисленных 66 статей, сокращение на 1/6 коснется дополнительно еще 225 статей», - заявил Рати Ионатамишвили.



По пояснению Ионатамишвили, амнистия не коснется лиц, осужденных за убийства, торговлю наркотиками, сексуальные преступления, грабежи, терроризм, коррупцию и должностные преступления, а также – «воровского мира», конвенционных преступлений, траффикинга и других тяжких и особо тяжких преступлений.



«Отдельно следует отметить, что амнистия вводит особый подход к условно осужденным, и сокращение испытательного срока на один год коснется примерно 7 тысяч человек, что является новшеством по сравнению с предыдущими программами амнистии.



Что касается сроков принятия закона, то его планируется принять в первом чтении на внеочередной сессии», - заявил Ионатамишвили.





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