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Мириам Лексманн: Сегодня власти Грузии следуют приказам Москвы и разрушают путь Грузии к евроатлантической интеграции


11.07.2024   15:31


В 2008 году мы допустили историческую ошибку. Сегодня власти Грузии следуют приказам Москвы и разрушают путь Грузии к евроатлантической интеграции, - так реагирует депутат Европарламента Мириам Лексманн на декларацию Вашингтонского саммита НАТО.

«В 2008 году мы допустили историческую ошибку. Сегодня власти Грузии следуют приказам Москвы и разрушают путь Грузии к евроатлантической интеграции. Надеюсь, что грузинский народ обратит вспять эти разрушительные тенденции», - пишет Мириам Лексманн в X.

Для справки, главы государств и правительств, участвующие во встрече Североатлантического совета, в декларации Вашингтонского саммита НАТО призывают Россию вывести свои войска из Республики Молдова и Грузии.

«Мы также призываем Россию вывести все свои силы из Республики Молдова и Грузии, которые размещены там без их согласия», - говорится в декларации.

Следует отметить, что в декларации Вашингтонского саммита нет записи о том, что Грузия станет членом НАТО.


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