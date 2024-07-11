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Мириам Лексманн: Сегодня власти Грузии следуют приказам Москвы и разрушают путь Грузии к евроатлантической интеграции
11.07.2024 15:31
В 2008 году мы допустили историческую ошибку. Сегодня власти Грузии следуют приказам Москвы и разрушают путь Грузии к евроатлантической интеграции, - так реагирует депутат Европарламента Мириам Лексманн на декларацию Вашингтонского саммита НАТО.
«В 2008 году мы допустили историческую ошибку. Сегодня власти Грузии следуют приказам Москвы и разрушают путь Грузии к евроатлантической интеграции. Надеюсь, что грузинский народ обратит вспять эти разрушительные тенденции», - пишет Мириам Лексманн в X.
Для справки, главы государств и правительств, участвующие во встрече Североатлантического совета, в декларации Вашингтонского саммита НАТО призывают Россию вывести свои войска из Республики Молдова и Грузии.
«Мы также призываем Россию вывести все свои силы из Республики Молдова и Грузии, которые размещены там без их согласия», - говорится в декларации.
Следует отметить, что в декларации Вашингтонского саммита нет записи о том, что Грузия станет членом НАТО.
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