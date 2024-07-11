

Теона Акубардия: Итоги саммита НАТО - полная катастрофа для Грузии!

11.07.2024 15:36





Это тяжелейший день на пути вступления Грузии в НАТО. «Грузинская мечта» закрыла 22-летнюю политику открытых дверей с НАТО! Итоги саммита НАТО – полная катастрофа для Грузии! Почему закон российский? Вот потому! - заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Теона Акубардия.



Как отметила Акубардия в этом контексте, впервые в декларации НАТО Грузия не упоминается в качестве страны-партнера, в том числе нет никаких записей о Грузии ни с точки зрения демократических процессов, ни с точки зрения обороноспособности.



По словам Акубардия, начиная с Пражского саммита 2002 года, прогресс Грузии и признание Грузии в качестве страны-партнера всегда упоминались в декларациях саммита НАТО.



«Мы видим, что продвижение Грузии в НАТО приостановлено. Все это связано с принятием «российского закона», о котором генеральный секретарь НАТО предупреждал власти «Грузинской мечты».



Грузию не пригласили на юбилейный саммит НАТО на уровне премьер-министра, несмотря на то, что на саммите НАТО присутствовали Новая Зеландия, Япония и страны Азии. Впервые после Бухарестского саммита 2008 года в декларации саммита НАТО не упоминается о вступлении Грузии в НАТО.



Все это означает, что в условиях «Грузинской мечты» стране невозможно продвижение страны в НАТО», - заявила Теона Акубардия.





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