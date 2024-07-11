

На саммите НАТО главу МИД Грузии призвали к пересмотру закона об «иноагентах»

11.07.2024 16:17





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили принимает участие в 75-летнем юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. 10 июля он принял участие во встрече министров иностранных дел стран-партнеров, а также провел двусторонние встречи.



Саммит в Вашингтоне стал серьезным ударом по амбициям Грузии к членству в НАТО, поскольку перспектива ее членства была исключена из итоговой декларации. В ходе двусторонних встреч министру иностранных дел открыто напомнили о политике его правительства, которая препятствует прогрессу на пути к альянсу.



Встреча со спецпредставителем НАТО



9 июля министр иностранных дел Илья Дарчиашвили встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина.



МИД Грузии сообщает, что «участие грузинской делегации на саммите является еще одним подтверждением успешного процесса интеграции Грузии в НАТО». По той же информации, на встрече было отмечено, что «Грузия, как аспирант, всегда была надежным партнером альянса и вносила значительный вклад в укрепление евроатлантической безопасности». «Стороны договорились продолжить активное сотрудничество для достижения совместных целей», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.



После встречи Дарчиашвили написал в Твиттере, что у него была «очень плодотворная встреча» с Хавьером Коломина.



Специальный представитель НАТО также написал в Твиттере о «хорошей встрече» и сообщил, что они обсудили текущее состояние партнерства НАТО-Грузия, включая 10-летие Существенного пакета НАТО-Грузия и региональные события. Однако в своем недавнем посте Коломина призвал власти Грузии изменить курс в отношении закона об «иностранных агентах», который он назвал «шагом в неправильном направлении».



Встреча с министром иностранных дел Бельгии



10 июля Илья Дарчиашвили встретился с министром иностранных, европейских дел, внешней торговли и федеральных институтов культуры Бельгии Аджей Лябиб.



Согласно пресс-релизу МИД Грузии, министры остановились на основных аспектах сотрудничества НАТО-Грузия и интеграции страны в альянс. «Было отмечено, что Грузия является важным и надежным партнером альянса в регионе, и ее участие в Вашингтонском саммите еще раз подтверждает это», – говорится в пресс-релизе.



Министр иностранных дел Бельгии написала в Твиттере, что призвала Дарчиашвили «пересмотреть» закон об иностранных агентах, поскольку он «отдаляет страну от европейских ценностей». В заявлении МИД Грузии об этом не упоминается.





Встреча с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом



Министр иностранных дел Илия Дарчиашвили также побеседовал с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом, который ранее занимал пост посла США в Грузии. В сообщении, опубликованном в социальной сети, министр иностранных дел Грузии заявил, что произошел «очень интересный обмен мнениями», и подчеркнул, что две страны «разделяют общие ценности». По его словам, он еще раз подтвердил приверженность Грузии «евроатлантическому будущему».



В своем сообщении в социальной сети Джон Басс подчеркнул, что США поддерживают «право грузинского народа выбирать свое будущее», в том числе посредством свободных и справедливых выборов. Он добавил: «европейское будущее Грузии зависит от способности народа говорить свободно, мирно собираться и выбирать своих лидеров».



Источник: Civil Georgia

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