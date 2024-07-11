

На выборах мы либо выбираем безопасность наших детей, либо благополучие Иванишвили - Рухадзе

11.07.2024 16:29





На выборах мы либо выбираем безопасность наших детей, либо благополучие Иванишвили - заявляет грузинский эксперт Георгий Рухадзе о предстоящих в октябре парламентских выборах.



Сегодня в Грузии было учреждено новое гражданское движение «Выбери Европу». Рухадзе является одним из его соучредителей.



"Разве трудно понять, что с командой «Грузинской мечты» мы не можем перейти на следующий этап европейской интеграции? Основная битва состоится 26 октября в форме парламентских выборов. Здесь будет решена судьба и траектория развития этой страны. Мы либо выберем Европу – процветание и безопасность для нас и наших детей, для каждого гражданина Грузии, либо выберем процветание и безопасность исключительно для Иванишвили, но за счет своих прав и упадка грузинского государства.



Именно поэтому сегодня оставаться дома и быть пассивным – это преступление. Долг каждого – выйти из зоны комфорта и присоединиться к великому движению, задача которого – спасти европейское будущее Грузии. Если мы хотим, чтобы череда европейских побед страны продолжилась, уже для грузинского государства, мы должны передать управление страной не российским олигархам, а коалиции проевропейских партий, которые обещали возглавить это страну к миру". заявляет Георгий Рухадзе.



Учредителями движения являются: эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе, профессор ТГУ, политический аналитик Лела Джеджелава, эксперт Георгий Рухадзе, доктор политических наук, профессор Университета Грузии Лаша Дзебисашвили, бизнесмен Ива Чкония.





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