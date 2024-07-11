

Ионатамишвили: амнистия не коснется Михаила Саакашвили

11.07.2024 16:38





«Ни один проект амнистии никогда не должен коснуться тех лиц, которые растратили 9 миллионов лари, жестоко расправлялись со своими оппонентами, недобросовестно использовали свое политическое и государственное положение», — заявил член «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили.



По его словам, число поклонников Саакашвили, которые и сегодня поклоняются ему из-за его преступной деятельности, сократилось.



«В оппозиции преобладают люди с криминальным менталитетом. Этих людей неоднократно судил Страсбургский суд. Страсбургский суд явно положил конец всем спекуляциям относительно Михаила Саакашвили. Сегодня, когда вы говорите, что оппозиция говорит, что Михаил Саакашвили — политзаключенный, и вы больше не опираетесь на другие источники, это показывает, как сузилось число поклонников Саакашвили, которые до сих пор поклоняются ему из-за этой преступной деятельности», — заявил Ионатамишвили.



Напомним, что «Грузинская мечта» инициировала законопроект «Об амнистии».







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