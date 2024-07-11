

Министр обороны Грузии рассчитывает на возобновление помощи со стороны США и ЕС

11.07.2024 17:08





Министр обороны Ираклий Чиковани прокомментировал решение США и ЕС о приостановке военной помощи Грузии.



Оба решения последовали за принятием «Грузинской мечтой» российского закона, который правительство Грузии пересматривать не намерено. Несмотря на это, министр уверен, что партнеры изменять свое решение.



Говоря о бессрочной приостановке со стороны США проведения военных учений «Достойный партнер», Чиковани заявил, что подобные международные учения приносят взаимную выгоду. Кроме того, Чиковани заявил, что на это решения Грузия должна «скоординировано отреагировать».



«Хотел бы подчеркнуть, что учения, и особенно международные учения, приносят особую пользу Силам обороны Грузии, а также США и всем государствам, которые участвуют в этих учениях, поскольку помогают повысить нашу взаимную совместимость с одной стороны, а с другой стороны, дает опыт высочайшим специалистам, военнослужащим, а также позволяет лучше узнать друг друга и решить новые задачи. Поэтому давайте действовать скоординировано и мы должны на это скоординировано отреагировать. […]



У Министерства обороны США и Министерства обороны есть важные проекты, которые реализуются, и мы, конечно, уверены, что очень скоро эти решения изменятся. Также скажу вам, что мы продолжаем подготовку и к другим международным учениям, — сказал Ираклий Чиковани.



Говоря о замораживании 30 миллионов, переведенных из Европейского фонда мира, которые должны были быть направлены на развитие сил обороны, министр указал, что эта программа будет реализована в Грузии в будущем. Однако Ираклий Чиковани не уточнил, что дает ему основание для таких ожиданий.



«Эти ресурсы были направлены на конкретные проекты, которые в основном были связаны с усилением нелетального оружия и средств Сил обороны Грузии. Мы уверены, что сможем совместно реализовывать эти программы и в дальнейшем», — заявил министр обороны после заседания правительства.



9 июля Евросоюз заморозил помощь в размере 30 миллионов евро, которую планировалось перевести из Европейского фонда мира (EPF). По словам посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, в случае дальнейшего ухудшения ситуации будут рассмотрены возможности для принятия других мер.



Несколькими днями ранее США отложили совместные военные учения «Достойный партнер», запланированные на 25 июля — 6 августа в Грузии. Как заявляют в Минобороны США, такое решение было принято в рамках решения о пересмотре двусторонних отношений.



На эти события отреагировал и премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Сегодня, 11 июня, перед началом заседания правительства, он назвал решения США и Евросоюза печальными. По мнению Кобахидзе, «такие решения контрпродуктивны с точки зрения перегрузки отношений».





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