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Президент: Это выбор судьбы страны, выбор нашего будущего


11.07.2024   17:15


Это выбор судьбы страны, выбор нашего будущего. С одной стороны грузинское общество, а с другой – власть, узурпировавшая наше будущее, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на презентации гражданского движения «Выбери Европу».

Как она отметила, в этом году в Грузии пройдут необычные выборы.

«100 дней — это и мало, и много, чтобы общество могло сказать свое слово. У нас не будет обычных выборов, это не избирательная кампания, иначе меня бы здесь не было в качестве президента. Это выбор судьбы страны, выбор нашего будущего. Это референдум. С одной стороны грузинское общество, а с другой – власть, узурпировавшая наше будущее. Мы не можем с этим согласиться! Давайте объединимся, выполним Хартию, которую стороны подписали или еще не подписали и с которой согласны. Времени после выборов будет очень мало, чтобы выполнить то, что там написано. У нас есть немного времени, чтобы выйти из этого замороженного состояния, вернуться к нашим партнерам и поверить в то, что мы снова на своем пути и что все двери, которые сегодня полузакрыты, были снова открыты. Это неизбежная задача. У нас нет другого пути, у нас нет другой альтернативы. Нас много, мы едины, Грузия победит», - заявила президент.


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