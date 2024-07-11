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Зурабишвили: Сегодня путь к Европе заморожен – Власти свернули с этого пути и заморозили нас
11.07.2024 17:15
Сегодня путь к Европе заморожен. Власти свернули с этого пути и заморозили нас, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на презентации гражданского движения «Выбери Европу».
По словам президента, то, что происходит на саммите НАТО и какие заявления звучат, представляет собой большую опасность для Грузии.
«Сегодня путь к Европе заморожен. Власти заморозили нам этот путь. Тем самым они отступили от Конституции страны; тем самым они отказали собственному электорату. Я была частью кампании, которая сначала привела «Мечту» к вершине [власти], а затем я была и кандидатом на президентских выборах. Все эти кампании, наш внешний курс, развитие страны были построены именно на строительстве европейского государства. Они свернули с этого пути и заморозили нас. То, что происходит сегодня на саммите НАТО, и какие заявления звучат, прекращение помощи нашим силам обороны – это серьезная угроза для этой страны. Времени осталось немного – 100 дней. Этого времени и мало, и много для того, чтобы общество могло сказать свое слово», - заявила президент.
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