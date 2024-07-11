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Жозеп Боррель: В 2008 году, когда Путин вторгся в Грузию, наша реакция была мягкой
11.07.2024 17:16
В 2008 году, когда Путин вторгся в Грузию, наша реакция была мягкой, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего выступления на оборонном мероприятии ЕС, проведенном в Вашингтоне в рамках саммита НАТО.
По словам Жозепа Борреля, 75 лет назад ответом Советскому Союзу было единство, и США и свободные и демократические страны Европы, приверженные коллективной обороне, создали НАТО.
«Мы видели, как Путин убивал людей в Чечне в 1999 году, мы видим, как он вмешивается в Сирию. В 2008 году, когда он вторгся в Грузию, наша реакция была мягкой, и у нас была несмелая реакция, когда мы видели, как он аннексировал Крым в 2014 году. Мы не хотели видеть очевидное. Путин хочет, чтобы Россия снова доминировала в своем соседстве. Путин не отказался от империалистических амбиций России», - заявил Жозеп Боррель.
Он отметил, что сегодня линией фронта является Украина, и будущее безопасности Европы будет решаться именно в Украине.
«В феврале 2022 года, когда начались бомбардировки Киева, мы проснулись в этой неприятной реальности и обнаружили, что были плохо подготовлены. Мы знаем, что оборонная промышленность будет играть важную роль в будущем, потому что понимаем, что если мы позволим путинской России превратить Украину в еще одну Беларусь и посадить в Киеве «марионеточное правительство», нам придется позже заплатить гораздо более высокую цену. Победа Украины имеет экзистенциальное значение», - заявил верховный представитель ЕС.
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