

Новое гражданское движение «Выбери Европу» объявило о начале кампании перед выборами в Грузии

11.07.2024 17:17





Несогласные с политикой правящей партии «Грузинская мечта» основали новое общественно-политическое движение под названием «Выбери Европу». Его презентация прошла сегодня в Тбилиси.



В новом объединении уверены, что нынешние власти Грузии лишают страну перспективы вступления в ЕС и НАТО. Предстоящие выборы они считают референдумом на тему европейского будущего.



«Выбери Европу» планирует провести 100-дневную кампанию, чтобы мобилизовать на выборах прозападных избирателей. Старт кампания возьмет 18 июля. Как говорят в движении, к ней присоединятся тысячи грузин, проживающих как в Грузии, так и заграницей: художников, режиссеров, музыкантов, актеров, ученых, преподавателей, врачей, бизнесменов и представителей других сфер.



«Наше единство открыто для всех, кто поддерживает европейскую перспективу Грузии», — сказала на презентации политолог Хатуна Лагазидзе.



На мероприятии выступила оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, правительство «Грузинской мечты», частью «отклонилось от конституции» и «заморозило путь в Европу».



«То, что происходит сегодня на саммите НАТО, те заявления, которые были сделаны, прекращение помощи нашим силам обороны – это очень серьезная угроза для этой страны. [До выборов] осталось мало времени – 100 дней. Это и мало, и много для того, чтобы общество сказало свое слово. У нас не будет обычных выборов, и это не избирательная кампания, иначе я бы здесь не была как президент. Это выбор судьбы страны, будущего нашей страны. Это референдум, с одной стороны которого находится грузинское общество, а с другой — власть, узурпировавшая его», — заявила Зурабишвили на презентации.



Одним из основателей движения «Выбери Европу» выступает бизнесмен, президент Ассоциации дистрибуторов Грузии Ива Чкония.



Вместе с Зурабишвили на презентации выступили режиссер Леван Цуладзе, художественный руководитель ансамбля «Сухишвили» Нино Сухишвили, дирижер Николоз Рачвели, певица Нино Катамадзе, политолог Георгий Рухадзе и другие.





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